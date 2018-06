Los Angeles (dpa) - Mit Maná ist erstmals eine mexikanische Rockband mit einem Stern am Walk of Fame in Hollywood geehrt worden. "Diese Band besitzt dieses Licht, diese Essenz, um Geister und Herzen zu einem Ort zu erheben, an dem wir alle zusammenleben können", sagte Musiker Carlos Santana bei der Enthüllung des 2573. Sterns. Die in den 1980er Jahren gegründete Gruppe zählt mit 30 Millionen verkauften Alben, vier Grammys und sieben Latin Grammys zu den erfolgreichsten lateinamerikanischen Rockbands aller Zeiten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.