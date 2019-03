Auch Bayern und Hertha im Pokal-Halbfinale

Bochum (dpa) - Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München und Hertha BSC haben das Halbfinale im DFB-Pokal komplettiert. Die Münchner siegten am Mittwoch beim Zweitligisten VfL Bochum 3:0, die Berliner setzen sich beim 1. FC Heidenheim mit 3:2 durch. Damit kommt es im Halbfinale zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen, die Hertha empfängt Borussia Dortmund. Die Spiele finden am 19./20. April statt.

Kein Podestplatz für deutsche Skispringer - Slowene Prevc siegt

Trondheim (dpa) - Deutschlands Skispringer um Weltmeister Severin Freund haben beim Weltcup in Trondheim einen enttäuschenden Auftritt hingelegt. Beim neunten Saisonsieg des einmal mehr überragenden Slowenen Peter Prevc konnte lediglich Andreas Wank als bester DSV-Adler auf Rang neun überzeugen. Freund machte mit einer tollen Aufholjagd im Finale noch elf Plätze gut und wurde zumindest Zehnter. Vierschanzentourneesieger und Skiflug-Weltmeister Prevc war dagegen erneut eine Klasse für sich. Der 23-Jährige verwies mit Sprüngen auf 135 und 132 Meter den Österreicher Stefan Kraft auf Rang zwei.

Kiels Handballer starten mit 31:26-Sieg in die Bundesliga-Restrunde

Kiel (dpa) - Titelverteidiger THW Kiel ist erfolgreich in die Restrunde der Handball-Bundesliga gestartet. Vor 10 285 Zuschauern in der ausverkauften Sparkassen-Arena bezwangen die "Zebras" am Mittwoch den VfL Gummersbach mit 31:26 (14:11) und schlossen nach Pluspunkten mit 34:6 Zählern zu Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen (34:4) auf. Domagoj Duvnjak (9) erzielte die meisten THW-Treffer. Beim VfL traf Julius Kühn (8) am besten.

Deutsches Basketball-Trio im Eurocup-Achtelfinale

Frankfurt/Main (dpa) - Das Bundesliga-Duell zwischen Basketball-Vizemeister Bayern München und ALBA Berlin im Achtelfinale des Eurocups ist perfekt. Trotz einer 65:74-Niederlage bei ratiopharm Ulm beendeten die Bayern die Zwischenrunde als Gruppensieger und treffen nun in der Runde der letzten 16 Mannschaften auf den Bundesligarivalen aus der Hauptstadt. Die ebenfalls schon für das Achtelfinale qualifizierten EWE Baskets Oldenburg, die ihr letztes Gruppenspiel am Mittwoch bei BC Valencia mit 62:77 verloren, bekommen es mit den Franzosen von Straßburg IG zu tun. Pech hatten die MHP Riesen Ludwigsburg, die den Einzug ins Achtelfinale unglücklich verpassten. Trotz eines klaren 85:72-Sieges gegen Gruppensieger Zenit St. Petersburg schieden die Schwaben aus

Kohlschreiber im Viertelfinale von Rotterdam - Auch Zverev gewinnt

Rotterdam (dpa) - Philipp Kohlschreiber hat zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Viertelfinale bei einem ATP-Turnier erreicht. In Rotterdam behauptete sich der beste deutsche Tennisspieler am Mittwoch gegen den kroatischen Qualifikanten Ivan Dodig 6:4, 6:2. Für seinen Erfolg bei der mit 1,72 Millionen Euro dotierten Hartplatz-Veranstaltung brauchte der 32-Jährige nur 1:09 Stunden. In der vergangenen Woche hatte der Augsburger in Sofia ebenfalls die Runde der besten Acht erreicht, war dann aber an dem Serben Viktor Troicki gescheitert. Den Einzug ins Achtelfinale schaffte der 18 Jahre alte Hamburger Alexander Zverev durch ein 7:5, 6:2 gegen Vasek Pospisil aus Kanada.