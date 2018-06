Wien (AFP) Sie pferchten Flüchtlinge in teils vollkommen überladene Kleintransporter und brachten sie nach Österreich, nun wurden fünf Schleuser zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Ein Gericht in Korneuburg nahe Wien sah es als erwiesen an, dass die Gruppe zwischen Frühjahr und Herbst 2015 etwa 2.000 Flüchtlingen zur illegalen Einreise in das Land verhalf. Der mutmaßliche Anführer der Bande, ein 43 Jahre alter Serbe, wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt.

