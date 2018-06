Washington (AFP) Amnesty International fordert dringend eine bessere Versorgung für einen im US-Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba einsitzenden und misshandelten mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge vom 11. September 2001. Wie am Mittwoch (Ortszeit) bekannt wurde, setzte sich die US-Sektion der Menschenrechtsorganisation in einem Schreiben an die Gesundheitsverantwortlichen des US-Verteidigungsministeriums für Mustafa al-Hawsawi ein. Darin hieß es, der Saudiaraber leide an "schmerzvollen und erniedrigenden" rektalen Problemen als Folge von Folter durch den US-Geheimdienst CIA.

