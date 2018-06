Los Angeles (AFP) In den USA ist ein Kleinkind offenbar versehentlich bei einem Bandenkonflikt getötet worden. Die Polizei in Los Angeles war am Mittwoch auf der Suche nach zwei Verdächtigen, nachdem das einjährige Mädchen in dem Vorort Compton erschossen worden war, als es in seinem Kinderbett lag. Die Polizei ging davon aus, dass der Vater der Kleinen, ein bekanntes Mitglied einer Straßengang, das eigentliche Ziel der Angreifer war.

