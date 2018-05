Lillehammer (SID) - Große Ehre für Shorttrackerin Anna Seidel: Die 17-Jährige aus Dresden wird die 44-köpfige deutsche Delegation bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winter-Jugendspiele in Lillehammer/Norwegen am Freitag als Fahnenträgerin anführen.

"Ich hatte mich damit vorher noch gar nicht beschäftigt, aber bin natürlich sehr glücklich", sagte Seidel. Dirk Schimmelpfennig, Vorstand im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und Chef de Mission im deutschen Team, lobte Seidel: "Sie hat bewiesen, dass sich auch abseits der im öffentlichen Fokus stehenden Wintersportarten in Sportdeutschland Talente entwickeln lassen."

Seidel, als 15-Jährige bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi Halbfinalistin über 1500 m, hat sich mit starken Leistungen in der Weltspitze etabliert. In der laufenden Weltcup-Saison stand Seidel zweimal auf dem Podium.