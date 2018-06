Kopenhagen (AFP) In Kopenhagen ist am Freitag die erste Frauenmoschee Skandinaviens eröffnet worden. In der Mariam-Moschee sind alle Imame weiblich, wie die Initiatorin Sherin Khankan sagte. Auch zum Freitagsgebet dürfen nur Frauen kommen. Zu allen anderen Aktivitäten seien aber auch Männer willkommen.

