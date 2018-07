Berlin (AFP) Nach der Einigung der Syrien-Kontaktgruppe auf eine baldige Feuerpause drängt die Bundesregierung auf eine rasche Umsetzung der beschlossenen Schritte. Die Vereinbarung der Kontaktgruppe werde begrüßt, sagte Vize-Regierungssprecherin Christiane Wirtz am Freitag. "Den Worten müssen nun aber auch Taten folgen." Dabei sehe die Bundesregierung "an erster Stelle Russland in der Pflicht".

