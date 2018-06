Berlin (AFP) Die geplante Obergrenze bei Bargeldzahlungen wird in der kommenden Woche auch den Finanzausschuss des Bundestags beschäftigen. Der Unions-Obmann des Ausschusses, Hans Michelbach (CSU), sagte der "Bild"-Zeitung, er plädiere für eine offizielle Anhörung am Mittwoch, in der Experten öffentlich das Für und Wider debattieren.

