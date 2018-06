Berlin (AFP) Zwischen Deutschland und Polen bestehen in der Flüchtlingskrise nach einem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Polens Regierungschefin Beata Szydlo weiterhin tiefe Meinungsverschiedenheiten. Szydlo stellte am Freitag in Berlin erneut klar, dass ein fester Mechanismus zu Verteilung der Flüchtlinge auf alle EU-Länder für Polen "nicht zu akzeptieren" sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.