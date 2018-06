München (AFP) Im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ist der Iran nach Angaben von Außenminister Mohammed Dschawad Sarif zur Zusammenarbeit mit seinem regionalen Kontrahenten Saudi-Arabien bereit. Es gebe "nichts in unserer Region, das eine Kooperation des Irans und Saudi-Arabiens zum Ziel einer besseren Zukunft für uns alle ausschließt", sagte Sarif am Freitag bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Beide Länder unterstützen in den blutigen Konflikten in Syrien und im Jemen rivalisierende Parteien.

