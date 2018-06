Berlin (AFP) Der polnische Botschafter in Berlin, Jerzy Marganski, sieht die bilateralen Beziehungen zu Deutschland nach den jüngsten Verstimmungen auf einem guten Weg. Die gegenseitigen Besuche in Berlin und Warschau in den vergangenen Wochen hätten dazu beigetragen, "dass wieder ein normaler Dialog aufgenommen wurde", sagte Marganski vor dem Antrittsbesuch der polnischen Ministerpräsidentin Beata Szydlo der Nachrichtenagentur AFP.

