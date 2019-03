München (AFP) Am Tag der Einigung auf eine rasche Beendigung der Gewalt in Syrien sind in dem Bürgerkriegsland nach türkischen Angaben 16 Zivilisten bei russischen Luftangriffen getötet worden. "Trotz der Vereinbarung aus der Nacht hat Russland seine Bombenangriffe auf Zivilisten fortgesetzt", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Freitag bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Unter anderem beim Beschuss von "Schulen und Krankenhäusern" seien am Morgen 16 Zivilisten getötet worden.

