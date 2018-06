Berlin (AFP) Nach der Einigung der Syrien-Kontaktgruppe auf Schritte zur Beendigung des Bürgerkriegs in Syrien sieht Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) vor allem Russland in der Pflicht. Die Regierung in Moskau sei "jetzt am Zug", sagte die Ministerin am Freitagabend im ZDF. Sie müsse dafür sorgen, dass die Vereinbarung "auch mit Leben gefüllt wird. Das ist jetzt das Entscheidende." Nur dadurch könne Moskau "auch wieder Vertrauen aufbauen".

