Wiesbaden (AFP) Die deutsche Wirtschaft ist im letzten Quartal 2015 leicht um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal gewachsen. Dazu trugen vor allem höhere Konsumausgaben des Staates und der privaten Haushalte bei, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte und damit erste Schätzungen vom Januar bestätigte. Auch die Investitionen - vor allem in Bauten - entwickelten sich demnach positiv.

