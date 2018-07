Berlin (AFP) Das seit längerem geplante EU-Ärztekorps soll einem Zeitungsbericht zufolge am Montag in Brüssel aus der Taufe gehoben werden. Deutschland werde dazu "substanzielle Beiträge" leisten, sagte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) der "Welt" (Freitagsausgabe). Neun EU-Länder erklärten sich dem Bericht zufolge bisher bereit, in Krisensituationen kurzfristig abrufbare Ärzteteams oder medizinische Logistik zur Verfügung zu stellen.

