Tainan (dpa) - Sechs Tage nach dem Erdbeben im Süden Taiwans werden immer noch Opfer geborgen - die Zahl der Toten ist auf 94 gestiegen. Allein 92 kamen durch den Einsturz eines 16-stöckigen Wohnblocks in der Stadt Tainan ums Leben. In den Trümmern des umgestürzten Hauses wurden jetzt noch weiter mindestens 30 Menschen vermisst, wie die taiwanesische Nachrichtenagentur CNA berichtete. Die Bergungsarbeiten dauerten an. Es gibt aber kaum Hoffnung, noch Überlebende zu finden.

