Paris (AFP) Die Regierungsumbildung von Frankreichs Staatschef François Hollande ist in der französischen Presse auf wenig Begeisterung gestoßen. Zahlreiche Kommentatoren warfen dem Präsidenten am Freitag vor, mit der Neuordnung seines Kabinetts keinen neuen Schwung in die Reformpolitik zu bringen, sondern in erster Linie auf das Wahljahr 2017 zu schielen.

