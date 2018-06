Dortmund (SID) - Borussia Dortmund bangt vor dem Bundesligaspiel gegen den Tabellenletzten Hannover 96 am Samstag (15.30/Sky) um Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang. "Auba hat einen Schlag davongetragen", erklärte Trainer Thomas Tuchel am Freitag: "Die Behandlung steht noch aus. Wir müssen sein Schmerzempfinden abwarten." Aubameyang führt die Torjägerliste der Bundesliga mit 20 Toren an.