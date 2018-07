Gent (SID) - Der belgische Meister KAA Gent hat eine gelungene Generalprobe für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) gegen Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg gefeiert. Gent kam gegen Abstiegskandidat Moeskroen-Peruwelz zu einem 2:0 (0:0) und festigte damit mit 55 Punkten die Tabellenführung vor dem FC Brügge (52), der am Sonntag bei KV Oostende gastiert.

Moubarak Boussoufa (85.) und Danijel Milicevic (90.+1) trafen für die Gastgeber, die sich als erstes belgisches Team für die K.o.-Runde der Königsklasse qualifiziert hatten.