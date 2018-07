Hamburg (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat beim traditionsreichen Matthiae-Mahl in Hamburg für einen Verbleib Großbritanniens in der EU geworben. "Ich wünsche mir, dass das Vereinigte Königreich auch in Zukunft ein aktives Mitglied in einer erfolgreichen EU ist und bleibt", sagte sie im Beisein des britischen Premiers David Cameron. Cameron will seine Landsleute möglicherweise noch in diesem Jahr über einen "Brexit", also einen Austritt aus der EU, abstimmen lassen. Um dies zu verhindern, wollen die Staats- und Regierungschefs der EU London entgegenkommen und sich auf Reformen einigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.