Beirut (dpa) - Die syrische Opposition ist skeptisch gegenüber der verabredeten Feuerpause für Syrien. Prinzipiell sei die Waffenruhe gutzuheißen, teilte das von mehreren Oppositionsgruppen gegründete und in Riad ansässige Hohe Verhandlungskomitee heute mit. "Aber wir wollen Taten statt nur Worte", betonte ein Sprecher. Russland, die USA und wichtige Regionalmächte wie die Türkei und Saudi-Arabien hatten sich auf eine Feuerpause in Syrien geeinigt. Der IS und die Al-Nusra-Front sollen aber weiter bekämpft werden können.

