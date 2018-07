Kapstadt (AFP) Südafrika will Ausländern offenbar den Kauf von Land verbieten. Präsident Jacob Zuma kündigte am Donnerstag vor dem Parlament in Kapstadt eine Änderung der Gesetze zum Landbesitz an. Demnach plant die Regierung eine Obergrenze von 12.000 Hektar pro Besitzer und ein Verbot für Ausländer, Land in Südafrika zu besitzen. Sie dürften Flächen aber langfristig pachten, ergänzte Zuma.

