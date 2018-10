Genf (AFP) Eine Arbeitsgruppe der Syrien-Kontaktgruppe kommt am Freitagnachmittag in Genf zusammen, um über humanitäre Hilfslieferungen für die notleidende Bevölkerung in den syrischen Konfliktgebieten zu beraten. Das Treffen unter Leitung der UNO werde um 16.00 Uhr beginnen, sagte eine Sprecherin des UN-Syrien-Beauftragten Staffan de Mistura in Genf.

