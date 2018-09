Den Haag (AFP) Kenias Vize-Präsident William Ruto hat in seinem Prozess vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag ein wichtigen Sieg errungen. Das Gericht entschied am Freitag, dass Angaben von Zeugen, die ihre Aussagen inzwischen zurückgezogen haben, nicht mehr als Beweismittel verwendet werden dürfen. Die Richter gaben damit einer Beschwerde von Rutos Verteidigern statt.

