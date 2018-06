Montréal (AFP) Nach der Einigung der Syrien-Kontaktgruppe auf eine baldige Feuerpause hat UN-Generalsekretär Ban Ki Moon eine rasche Umsetzung der Beschlüsse angemahnt. Er begrüße die Vereinbarung, Hilfslieferungen in die belagerten Gebiete zu ermöglichen und die Kampfhandlungen landesweit einzustellen, sagte Ban am Freitag bei einem Besuch im kanadischen Montréal. In Syrien warteten zehntausende Menschen "verzweifelt" auf Hilfe, fügte Ban hinzu. Das ganze Land brauche "dringend Frieden".

