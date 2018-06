Washington (AFP) Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten hat die frühere Außenministerin Hillary Clinton dem selbsterklärten "demokratischen Sozialisten" Bernie Sanders vorgeworfen, mit seinen Plänen den Staat aufzublähen. Die Vorhaben des Senators würden den Umfang der Staatsausgaben in Washington um 40 Prozent erhöhen, sagte Clinton am Donnerstagabend bei einer vom Sender PBS übertragenen Fernsehdebatte in Milwaukee.

