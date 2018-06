Caracas (AFP) Die venezolanische Opposition drückt bei ihrem Kampf gegen Staatschef Nicolás Maduro aufs Tempo. In den kommenden Tagen müsse ein konkreter Vorschlag präsentiert werden, um Maduro aus dem Amt zu drängen, sagte Parlamentspräsident Henry Ramos Allup am Freitag. Die Krise in Venezuela habe sich durch die "Fehlentscheidungen" der Regierung weiter verschärft.

