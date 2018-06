Kolomna (SID) - Eisschnellläuferin Claudia Pechstein hat ihr großes Saisonziel verfehlt und ist im 5000-m-Lauf der Einzelstrecken-WM im russischen Kolomna knapp an einer Medaille vorbeigeschrammt. Zehn Tage vor ihrem 44. Geburtstag zeigte die Berlinerin abermals ein starkes Rennen, musste sich in 6:58,99 Minuten aber wie am Donnerstag über 3000 m mit dem undankbaren vierten Rang begnügen. Bente Kraus (Berlin/7:09,47) überzeugte mit Rang sieben.

"Ob ich jetzt die Medaille hole oder Vierte werde, da verändert sich mein Leben nicht. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Lauf, ich habe alles gegeben", sagte Pechstein: "Mehr konnte ich nicht machen."

Gold über die längste Damendistanz sicherte sich Olympiasiegerin Martina Sablikova aus Tschechien (6:51,09), die tags zuvor bereits das 3000-m-Rennen gewonnen hatte. Für Sablikova war es auf dieser Distanz der achte WM-Titel in Folge. Silber ging an die Niederländerin Carien Kleibeuker (6:54,96) vor ihrer Landsfrau Irene Schouten (6:55,93).