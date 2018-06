Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. Februar 2016

6. Kalenderwoche

44. Tag des Jahres



Noch 322 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Wassermann



Namenstag: Adolf, Gisela, Gosbert, Irmhild, Kastor, Reinhild

HISTORISCHE DATEN

2015 - Der deutsche Leitindex Dax überspringt erstmals die Marke von 11 000 Punkten.



2014 - Im Internet darf mit Links auf Zeitungsartikel verwiesen werden, die an einer anderen Stelle des Netzes frei zugänglich sind, entscheidet der Europäische Gerichtshof(EuGH) in Luxemburg.



2011 - In Berlin votieren in einem Volksentscheid 98,2 Prozent der Abstimmenden für die Offenlegung der Verträge über den Teilverkauf der Wasserbetriebe. Damit ist, als erster Volksentscheid in Berlin, der Antrag des "Berliner Wassertischs" erfolgreich.



2006 - Das britische Unterhaus billigt die Pläne der Labour-Regierung schrittweise wieder eine Ausweispflicht einzuführen.



2001 - Ein Erdbeben in El Salvador fordert mindestens 315 Tote und rund 3000 Verletzte



1986 - Das Bundeskartellamt genehmigt den bis dahin größten Firmenzusammenschluss in der Geschichte der Bundesrepublik, die Übernahme der AEG durch Daimler-Benz.



1947 - Der Nordwestdeutsche Rundfunk (NWDR) bringt Wolfgang Borcherts Kriegsheimkehrerstück "Draußen vor der Tür" als Hörspiel zur Uraufführung.



1923 - In Leipzig erscheint der Gedichtband "Duineser Elegien" von Rainer Maria Rilke.



1668 - Spanien erkennt nach langjährigem Krieg im "Frieden von Lissabon" die Unabhängigkeit Portugals endgültig an.

AUCH DAS NOCH

1998 - dpa meldet: Friseure in Italien müssen künftig strikte Zeitvorgaben einhalten, um nicht in den Verdacht der Steuerhinterziehung zu geraten.

GEBURTSTAGE

1976 - Leslie Feist (40), kanadische Pop-Sängerin ("The Reminder")



1961 - Henry Rollins (55), amerikanischer Sänger, Schriftsteller und Schauspieler



1951 - Katja Lange-Müller (65), deutsche Schriftstellerin ("Böse Schafe")



1941 - Sigmar Polke, deutscher Maler und Grafiker ("Laterna Magica"), gest. 2010



1903 - Georges Simenon, französischer Schriftsteller (" Kommissar Maigret"), gest. 1989

TODESTAGE

1991 - Arno Breker, deutscher Bildhauer, geb. 1900



1571 - Benvenuto Cellini, italienischer Goldschmied und Bildhauer

("Perseus mit dem Haupt der Medusa"), geb. 1500