Mitterbach am Erlaufsee (dpa) - In Niederösterreich mussten 39 Urlauber mit Hilfe von Tauen aus einer defekten Sesselbahn geholt werden. Dabei seien drei Hubschrauber im Einsatz gewesen, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA. Die Sesselbahn sei am frühen Nachmittag in Mitterbach am Erlaufsee stehengeblieben, weil der hydraulische Schlauch einer Bremse geplatzt war. Die Bergungsaktion habe drei Stunden gedauert, teilte die Feuerwehr mit. Vier Personen hätten sich leichte Unterkühlungen zugezogen.

