Sydney (AFP) Ein Atommülllager in einem australischen Bundesstaat könnte nach ersten Ergebnissen einer Untersuchungskommission 13 Prozent des weltweit anfallenden Atommülls aufnehmen und sich langfristig als "hoch profitabel" erweisen. Die Lagerung und Entsorgung von gebrauchtem Kernbrennstoff in South Australia könnte "erhebliche wirtschaftliche Vorteile" mit sich bringen, teilte die von der Regierung des Bundesstaats eingesetzte Kommission am Montag mit.

