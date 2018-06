Basel (dpa) - Bunt kostümierte Trommler und Pfeifenspieler haben am frühen Morgen in Basel vor Tausenden Zuschauern die "drei schönsten Tage" im Leben der Rheinmetropole eingeläutet. Punkt vier Uhr gaben Tambourmajore in der bis dahin stockfinsteren Altstadt das traditionelle Kommando "Morgestraich - vorwärts marsch!". Mit dem stimmungsvollen Morgenstreich-Umzug wird stets am ersten Montag nach Aschermittwoch die größte Schweizer und zugleich einzige protestantische Fasnacht der Welt eröffnet.

