Kaiserslautern (AFP) Ein 24-jähriger Tourist hat in der Nacht zum Samstag Autobahnpolizisten in Rheinland-Pfalz in Atem gehalten. Der unter Drogeneinfluss stehende Mann lief "völlig durchgedreht" über beide Fahrbahnen der Autobahn 63 zwischen Winnweiler und Göllheim, wie die Polizei in Kaiserslautern am Sonntag mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.