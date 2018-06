Berlin (AFP) Baden-Württembergs Integrationsministerin Bilkay Öney (SPD) betrachtet die deutschen Standards der Flüchtlingsaufnahme als ein Hindernis auf dem Weg zu einem europäischen Asylrecht. "Im Moment sind unsere Standards so hoch, dass viele Länder sie nicht erreichen", sagte Öney der "Welt" vom Samstag und fügte hinzu: "In einigen Ländern campieren die Flüchtlinge auf der grünen Wiese. Und dann kommen sie nach Deutschland und finden ein nahezu perfektes Aufnahmesystem – wenn sie in das richtige Bundesland kommen."

