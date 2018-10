Hamburg (AFP) Zur besseren Kontrolle des Flüchtlingszuzugs zeigt sich die Bundesregierung einem Medienbericht zufolge bereit, die EU-Binnengrenzen stärker abzusichern. Das geht laut "Spiegel Online" aus einem Brief hervor, den Vizekanzler und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel und Außenminister Frank-Walter Steinmeier an SPD-Parteifreunde in der EU geschrieben haben. Er bedeutet eine vorsichtige Abkehr vom bisherigen Kurs Berlins, die Reisefreiheit im Schengen-Raum unbedingt beizubehalten und dafür die Außengrenzen effektiv zu sichern.

