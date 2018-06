Berlin (AFP) Bund und Länder stellen mehr Mittel für die Pflege von Kultur und Sprache der Sorben zur Verfügung. Ein am Montag in Berlin unterzeichnetes Abkommen sieht eine jährliche Förderung der Stiftung für das sorbische Volk in Höhe von 18,6 Millionen Euro vor, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. Dies sind pro Jahr etwa zehn Prozent mehr als bisher. Das Abkommen regelt Zahlungen bis ins Jahr 2020.

