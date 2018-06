Münster (AFP) Zwei mit Schreckschusspistolen bewaffnete Männer sind am Sonntag kurz nach Mitternacht in eine Flüchtlingsunterkunft im westfälischen Ahaus eingedrungen. Einer der angetrunkenen Täter gab in dem Gebäude einen Schuss auf einen 30-jährigen Iraner ab, wie die Staatsanwaltschaft Münster und die Polizei mitteilten. Der Flüchtling blieb demnach unverletzt. Beide mutmaßlichen Täter wurden unweit der Unterkunft festgenommen.

