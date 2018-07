Brüssel (AFP) Die Europäische Union (EU) hat am Montag den Startschuss für ihr in Folge der Ebola-Epidemie beschlossenes Ärztekorps gegeben. Europäische Länder stellten innerhalb des Korps medizinisches Personal und Material bereit, um in Notfällen die schnelle Entsendung von Hilfe zu gewährleisten, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Bisher haben demnach neun europäische Staaten eine Beteiligung zugesagt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.