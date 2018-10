Frankfurt/Main (AFP) Vor dem Brüsseler EU-Gipfel hat Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) vor einer Isolierung Griechenlands in der Flüchtlingspolitik gewarnt. Es drohe eine Ausgrenzung Griechenlands, wenn "Ideen der Konservativen" verwirklicht und an der Grenze zu Mazedonien Zäune gebaut würden, schrieb er in einem Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom Montag. Europas Grenzen könnten nicht einfach "über den Kopf betroffener Staaten hinweg" neu definiert werden.

