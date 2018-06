Berlin (AFP) Eine große Mehrheit der Deutschen folgt nicht der Auffassung von CSU-Chef Horst Seehofer, in Deutschland gebe es im Zusammenhang mit dem Flüchtlingszuzug eine "Herrschaft des Unrechts". In einer Emnid-Umfrage für die "Bild am Sonntag" bezeichneten 69 Prozent der Befragten diese Aussage als falsch. Nur 29 Prozent stimmten dem bayerischen Ministerpräsidenten zu.

