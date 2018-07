Berlin (AFP) Sechs Tage nach dem schweren Zugunglück bei Bad Aibling beginnen am Montag die Instandsetzungsarbeiten an der Gleisstrecke in Oberbayern. 120 Meter Gleisanlagen müssen repariert, 180 Meter Schwellen ausgetauscht und einige Tonnen Schotter verbaut werden, wie die Deutsche Bahn (DB) am Sonntag in Berlin mitteilte. Die Strecke bliebt deshalb auch in den nächsten Tagen weiter gesperrt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.