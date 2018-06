Baden-Baden (AFP) Vor dem Treffen der EU-Agrarminister in Brüssel hat Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) sich gegen Staatshilfen für Milchbauern ausgesprochen. Zwar seien die Milchpreise derzeit viel zu niedrig, das werde der Qualität des Produkts nicht gerecht, sagte Schmidt am Montag im Südwestrundfunk. Subventionen hätten sich aber in der Vergangenheit als ungeeignetes Mittel erwiesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.