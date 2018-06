Berlin (AFP) Die SPD hat Plänen in der CDU für Mindestlohn-Ausnahmen für Flüchtlinge eine klare Absage erteilt: "Ausnahmen beim Mindestlohn für Flüchtlinge sind mit der SPD nicht zu machen", sagte Generalsekretärin Katarina Barley der "Bild am Sonntag". "Damit würden Flüchtlinge gegen andere Arbeitnehmer ausgespielt und zu Lohndrückern gemacht. Das wäre brandgefährlich und würde gerade nicht zu einer höheren Akzeptanz von Flüchtlingen in unserer Gesellschaft führen", begründete Barley ihre Ablehnung.

