Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat an die Kampfparteien in Syrien appelliert, die Kämpfe zurückzufahren. "Ich rufe Russland und alle anderen Staaten, die am Waffenruheplan beteiligt sind, dazu auf, ihren Einfluss geltend zu machen, damit humanitäre Hilfe überall in Syrien möglich wird, und das Assad-Regime wie auch die syrische Opposition, die Kampfhandlungen zurückfahren", sagte Steinmeier der "Bild am Sonntag".

