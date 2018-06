Brüssel (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat davor gewarnt, den Syrien-Konflikt auf eine Auseinandersetzung in der Folge des Kalten Krieges zu reduzieren. "Es macht keinen Sinn, Dinge zu vereinfachen", sagte Steinmeier beim Treffen der EU-Außenminister am Montag in Brüssel. "Wir müssen uns der Komplexität und der Geschichte dieses Konflikts stellen, wenn wir diesen Konflikt tatsächlich entschärfen wollen."

