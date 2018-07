München (AFP) Syriens wichtigste Oppositionsgruppe hat Zweifel an der in München vereinbarten Feuerpause für das Bürgerkriegsland geäußert. "Ich möchte einen einzigen Tag Waffenruhe erleben, und dann erst können wir eine wirkliche politische Bewegung haben", sagte der Koordinator des Hohen Verhandlungskomitees (HNC), Riad Hidschab, am Sonntag bei der Münchner Sicherheitskonferenz.

