Warschau (AFP) Die polnische Regierung will die Verwendung des Begriffs "polnische Lager" für Nazi-Konzentrationslager in Polen während des Zweiten Weltkriegs mit Strafen von bis zu fünf Jahren Gefängnis belegen. Der stellvertretende Justizminister Patryk Jaki sagte am Montag, es müsse Schluss sein damit, "Polen die Rolle des Holocaust-Urhebers zuzuschieben".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.