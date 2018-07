Frankfurt/Main (AFP) Die Personalräte der Jobcenter lehnen einem Zeitungsbericht zufolge ein Gesetz von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) ab, das Jobcenter-Mitarbeiter von bürokratischem Aufwand entlasten soll. Das vom Kabinett Anfang Februar beschlossene Gesetz zur Rechtsvereinfachung in den Jobcentern sei "in keiner Weise geeignet, Personalressourcen freizusetzen, die dann in die aktive Arbeitsvermittlung umgeschichtet werden könnten", zitierte die "Frankfurter Allgemeine" in ihrer Montagsausgabe aus einem Rundschreiben der Jobcenter-Personalräte.

