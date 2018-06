Braunschweig (SID) - Eintracht Braunschweig hat sich im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg noch nicht aufgegeben. Im Duell der ehemaligen Bundesligisten setzten sich die Niedersachsen gegen Arminia Bielefeld ein wenig schmeichelhaft mit 1:0 (1:0) durch und verbesserten sich damit vom achten auf den fünften Tabellenplatz.

Den Treffer des Tages erzielte Eintracht-Kapitän Ken Reichel schon in der fünften Minute mit einem platzierten Flachschuss. Bielefeld verlor in der 89. Minute Brian Behrendt nach einer Notbremse per Roter Karte. Braunschweigs Domi Kumbela (90.) sah die Ampelkarte wegen wiederholten Foulspiels.

Ungeachtet des eher glücklichen Erfolges war Eintracht-Trainer Thorsten Lieberknecht mit dem Auftreten seiner Mannschaft "mehr zufrieden als unzufrieden. Sie hat die Basics gezeigt, die sie in der vergangenen Woche in Leipzig hat vermissen lassen", sagte der Coach bei Sky.

Die Gäste, die zuletzt fünfmal in Folge ungeschlagen geblieben waren, zeigten vor 22.235 Zuschauern im fast ausverkauften Eintracht-Stadion die bessere Spielanlage, waren jedoch im gegnerischen Strafraum nicht durchschlagskräftig genug.

Auch nach dem Seitenwechsel standen die Ostwestfalen mehrfach dicht vor dem Ausgleich. Die beste Einschussmöglichkeit vergab Manuel Junglas, der in der 61. Minute aus kurzer Distanz nur den Pfosten traf.

Torschütze Reichel und Nachwuchstalent Gerrit Holtmann verdienten sich bei den Norddeutschen die besten Noten. Aus der Mannschaft von Trainer Norbert Meier ragten Florian Dick und der Südkoreaner Ryu Seung-Woo heraus.